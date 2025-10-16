نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يعلن عنوان “أسبوع القاهرة التاسع للمياه 2026”: «المياه كمحفز للأمن والازدهار المشترك واستدامة الكوكب» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن عنوان أسبوع القاهرة التاسع للمياه لعام 2026، والذي سيُعقد تحت شعار: «المياه كمحفز للأمن والازدهار المشترك واستدامة الكوكب».





جاء ذلك خلال حفل ختام فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، مساء اليوم الخميس، والذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان “حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية”، خلال الفترة من 12 وحتى 16 أكتوبر الجاري.





وحضر فعاليات الختام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء ورؤساء الوفود، إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.





وركزت أجندة أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثامنة على خمسة محاور رئيسية، شملت: التعاون، والعمل المناخي،والابتكار، والحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.





كما شهد الأسبوع مشاركة واسعة من 95 منظمة دولية وإقليمية، وتنظيم نحو 125 جلسة نقاشية تناولت أحدث القضايا المرتبطة بإدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة في مواجهة تحديات التغير المناخي.