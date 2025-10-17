تعرف على أرقام الخط الساخن للإبلاغ عن التلاعب فى تعريفة ركوب المواصلات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 17 أكتوبر 2025 02:27 مساءً - أعلنت وزارة التنمية المحلية أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات للإبلاغ عن أى مخالفة لتعريفة ركوب المواصلات العامة الجديدة، بعد تحريك أسعار الوقود.

وطالبت وزارة التنمية المحلية، المواطنين في مختلف المحافظات بالتواصل مع ارقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة رسمياً من الأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية وكذا مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم أي شكوي على رقم الواتساب ( 01200353111 ) وعلى موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" ورقم الخط الساخن : "15330" ، وذلك للإبلاغ عن اى تلاعب بتعريفة الركوب الجديدة المعلنة بالمحافظات بعد إعتمادها من المحافظين، او أى مخالفات بمواقف النقل الجماعي بمختلف المحافظات.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ،تابعت صباح اليوم الجمعة مع المحافظين الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية ( سيارات الميكروباص و السرفيس والنقل الجماعي ) وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من اليوم 17 – 10 – 2025 .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المحافظات شهدت اليوم الجمعة عقد اجتماعات موسعة للسادة المحافظين والأجهزة التنفيذية بحضور مديري إدارات المواقف و المرور و الأزمات و التموين و مباحث المرور وتشكيل لجان لتعديل التعريفة واعتماد تعريفة الركوب الجديدة للسيارات على مستوي كل محافظة والمحافظات المجاورة .

ووجهت د.منال عوض ، بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات والإعلان عنها على وسائل التواصل الإجتماعى لكل محافظة بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف .

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية ، بضرورة قيام القيادات التنفيذية على مستوي كل محافظة بالتعاون مع مديري إدارات المرور و المواقف بالمرور على مواقف السرفيس للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي سيتم إقرارها من المحافظات وعدم مخالفة خطوط السير والتصدي لأى محاولات لاستغلال المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن ، مع تكليف رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالإشتراك مع مديريات التموين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء والتصدي لأى محاولة لاحتكار المواد البترولية وإجراء المعايرة لطرمبات السولار والبنزين بالمحطات للتأكد من عملها بصورة سليمة وعدم وجود غش في الكميات المنصرفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين .