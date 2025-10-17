نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السكة الحديد تُعلن تعديلات جديدة في مواعيد قطارات الوجه القبلي بدءًا من نوفمبر المقبل في المقال التالي

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن تعديل مواعيد عدد من قطارات الوجه القبلي اعتبارًا من أكتوبر ونوفمبر 2025، تشمل قطارات القاهرة – أسيوط وأسيوط – سوهاج، ضمن خطة تحسين الخدمة وتطوير منظومة النقل.

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن تعديل مواعيد عدد من قطارات الوجه القبلي، وذلك ضمن خطة الهيئة المستمرة لتطوير منظومة النقل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

تغييرات تشمل قطارات أسيوط وسوهاج والقاهرة

و أوضحت الهيئة أنه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 أكتوبر 2025، سيتم تعديل ميعاد قطار رقم 722 (تحيا مصر) على خط أسيوط / سوهاج ليقوم في الساعة 3:20 عصرًا بدلًا من الساعة 2:05، بما يتناسب مع مواعيد التشغيل الجديدة وتحقيق انسيابية في حركة القطارات.

كما قررت الهيئة بدءًا من السبت 1 نوفمبر 2025 إجراء تعديلات أخرى على خطوط الوجه القبلي، وجاءت كالتالي:

قطار 930 (ثانية فاخرة)

القاهرة / أسيوط: ينطلق في الساعة 6:30 صباحًا بدلًا من 8:30، مع إضافة محطة بني سويف كمحطة توقف جديدة.

قطار 978 (ثالثة مكيفة)

القاهرة / أسيوط: يتحرك في الساعة 6:45 بدلًا من 6:30 صباحًا. وأشارت الهيئة إلى أن هذه التعديلات ستلزم تعديل مسير قطاري 1006 و974، بما يضمن انتظام حركة التشغيل وتكامل مواعيد الرحلات على خطوط الصعيد.

خطة شاملة لتطوير النقل وخدمة الركاب

و أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن هذه التغييرات تأتي ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الهيئة بهدف تحسين دقة المواعيد، وزيادة كفاءة التشغيل، وتعزيز راحة الركاب وسلامتهم.

وأضاف البيان أن الهيئة تواصل تشغيل خطوطها بكامل طاقتها وتحديث نظم التشغيل والتحكم، بما يواكب رؤية الدولة لتطوير شبكة النقل والمواصلات وتحقيق تجربة سفر آمنة ومريحة لجميع المواطنين.