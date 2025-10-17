نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الزيادة الجديدة.. محافظ القاهرة يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محافظ القاهرة يتفقد المواقف لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

في ضوء القرار الحكومي الصادر مؤخرًا بتحريك أسعار البنزين والسولار، اتخذت محافظة القاهرة مجموعة من الإجراءات العاجلة لضمان استقرار حركة النقل الجماعي والحفاظ على حقوق المواطنين والسائقين على حد سواء.

وجاء على رأس هذه الإجراءات، الجولة الميدانية التي قام بها الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، لعدد من مواقف النقل الجماعي بعدة أحياء في العاصمة، وذلك بهدف متابعة سير العمل والاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المعتمدة من المحافظة.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع قرار الحكومة تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية محليًا لمدة عام على الأقل، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تكلفة التشغيل وحماية المواطنين من أي استغلال، وضمان انسيابية حركة النقل في كافة مناطق القاهرة الكبرى.

جولة ميدانية لمتابعة المواقف

بدأت جولة محافظ القاهرة من موقف عبد المنعم رياض بميدان التحرير، أحد أكبر مواقف العاصمة، ثم انتقل إلى موقف السيدة عائشة، لمتابعة التزام السائقين بخطوط السير المقررة والتعريفة الجديدة التي تم تعليقها في أماكن واضحة داخل المواقف.

وأكد المحافظ أن المحافظة حريصة على تحقيق العدالة في تحديد قيمة الأجرة، حيث تم وضع التعريفة بناءً على مسافة خط السير وعدد الرحلات، مع التنسيق الكامل مع المحافظات المجاورة لتوحيد الأسعار ومنع استغلال الركاب.

تعريفة جديدة واضحة للجميع

أوضح المحافظ أنه تم تعليق بنرات وملصقات واضحة تتضمن الأسعار الجديدة لتعريفة الركوب في مداخل جميع المواقف، بحيث تكون مرجعًا واضحًا للمواطنين والسائقين على حد سواء.

كما تم التنبيه على جميع السائقين بضرورة وضع ستيكرات على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة تتضمن خط السير والأجرة المقررة، منعًا لأي تلاعب أو فرض زيادات غير قانونية.

حملات رقابية مكثفة

أشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل بين رؤساء الأحياء، وإدارتي السرفيس والمواقف، والإدارة العامة للمرور، لتكثيف الحملات الرقابية على مختلف المواقف والميادين.

وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين. كما شدد على ضرورة التزام الجميع بخطوط السير دون تقطيع أو رفع الأسعار.

مشاركة المواطنين في الرقابة

طالب محافظ القاهرة المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية زائدة عن القيمة الرسمية التي أعلنتها المحافظة، والإبلاغ فورًا عن أي مخالفات يتم رصدها سواء من السائقين أو محطات الوقود. كما تم تخصيص رقمي الخط الساخن (114 و15496) لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة.

تشديد الرقابة على محطات الوقود

وأكد المحافظ أن مديرية التموين تقوم بتكثيف الرقابة على محطات الوقود لمنع احتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي مخالفات.

كما يقوم مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ وغرفة العمليات المركزية بمتابعة الموقف لحظة بلحظة على مدار اليوم.