نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم في مصر.. تحديث لحظة بلحظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18 أكتوبر 2025 استقرارًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية، بعد الانخفاض الحاد الذي شهده المعدن الأصفر أمس الجمعة، والذي تراجع خلاله سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 100 جنيه دفعة واحدة.

ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين لحركة أسعار الذهب عالميًا، خاصة مع التذبذب المستمر في الأسواق الدولية نتيجة تغيرات السياسة النقدية الأمريكية.. أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025

استقر سعر الجنيه الذهب، وهو الأكثر طلبًا بين المدخرين والمستثمرين، عند مستوى 46 ألف جنيه دون احتساب المصنعية أو الضريبة.

ويتكون الجنيه الذهب من 8 جرامات من عيار 21، ما يجعله من أبرز أدوات الادخار لدى المصريين، خصوصًا في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

أسعار السبائك الذهبية في مصر اليوم

واصلت السبائك الذهبية اليوم استقرارها عند نفس مستويات الأمس، حسب آخر تحديث من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

وزن السبيكة السعر بالجنيه المصري 250 جرامًا 1،653،886 جنيهًا الأونصة (31.10 جرامًا) 207،081 جنيهًا 10 جرامات 66،615 جنيهًا 5 جرامات 33،323 جنيهًا 2.5 جرام 16،724 جنيهًا

وتُعد السبائك من الخيارات المفضلة للراغبين في الاستثمار طويل الأجل في الذهب، نظرًا لأنها تُباع وتُشترى دون مصنعية مرتفعة مثل المشغولات.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السوق المحلية

عيار 24: سجل نحو 6571 جنيهًا للجرام.

عيار 21: استقر عند 5750 جنيهًا للجرام.

عيار 18: بلغ نحو 4928 جنيهًا للجرام.

وتشير تحركات السوق إلى أن الطلب المحلي لا يزال في نطاق محدود مع ترقب التجار والمستهلكين لأي تغيرات في السعر العالمي للأوقية.

الذهب عالميًا.. الأوقية تتراجع بسبب ارتفاع الدولار

على الصعيد العالمي، هبطت أسعار الذهب إلى 4241 دولارًا للأوقية، متأثرة بقوة مؤشر الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، مما دفع المستثمرين إلى تقليص حيازاتهم من المعدن النفيس.

ويؤكد محللون أن الأسواق العالمية تتجه نحو حالة من الحذر، في انتظار إشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

توقعات سوق الذهب خلال الأيام المقبلة

يتوقع خبراء الذهب أن تشهد الأسعار المحلية حالة من الاستقرار النسبي على المدى القصير، مع إمكانية العودة للارتفاع في حال صعود الأسعار العالمية أو زيادة الإقبال على الشراء مع اقتراب موسم الزفاف.

ويرى محللون أن استمرار تراجع الأوقية عالميًا قد يدفع الأسعار للانخفاض الطفيف محليًا، ما قد يشجع بعض المستثمرين على العودة للشراء.