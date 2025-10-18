نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذهب اليوم في مصر.. استقرار الأسعار بعد تراجع عيار 21 مائة جنيه في المقال التالي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا خلال التعاملات الصباحية، بعد موجة تراجع قوية أمس الجمعة، إذ فقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 100 جنيه دفعة واحدة، وهو ما أعاد تسعير المعدن النفيس إلى مستويات أقل مما كانت عليه مطلع الأسبوع.

يأتي هذا الاستقرار في ظل حالة ترقب واضحة داخل السوق المحلية والعالمية، مع انتظار المستثمرين لأي تطورات في سياسات الفيدرالي الأمريكي التي تؤثر مباشرة على أسعار المعدن الأصفر عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 18 أكتوبر 2025

وفقًا لآخر تحديث من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: سجل نحو 6571 جنيهًا للجرام.

عيار 21: وهو الأكثر تداولًا في مصر، استقر عند 5750 جنيهًا للجرام.

عيار 18: بلغ نحو 4928 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21، فقد استقر عند 46 ألف جنيه دون احتساب المصنعية أو الضريبة.

أسعار السبائك الذهبية اليوم في السوق المحلية

استقرت أيضًا السبائك الذهبية في محال الصاغة عند مستويات الأمس، وجاءت الأسعار كالتالي:

وزن السبيكة السعر بالجنيه المصري 250 جرامًا 1،653،886 جنيهًا أونصة (31.10 جرامًا) 207،081 جنيهًا 10 جرامات 66،615 جنيهًا 5 جرامات 33،323 جنيهًا 2.5 جرام 16،724 جنيهًا

وتُعد السبائك خيارًا مفضلًا للمدخرين الراغبين في حماية أموالهم من التضخم، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتقلبات سعر العملة الأجنبية.

الذهب عالميًا.. الأوقية تتراجع مع صعود الدولار

وعلى المستوى العالمي، انخفض سعر الأوقية من الذهب إلى 4241 دولارًا وفقًا لبيانات وكالة «رويترز»، متأثرًا بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وعوائد السندات، ما دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الأصول الدولارية بدلًا من الذهب كملاذ آمن.

ويتوقع محللون أن يشهد المعدن الأصفر حالة من التذبذب المؤقت خلال الأسبوع المقبل، إلى حين صدور بيانات اقتصادية جديدة عن معدلات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

مستقبل أسعار الذهب في مصر

يرجح الخبراء المحليون أن تستمر حالة الاستقرار النسبي خلال الأيام المقبلة، مع احتمالية طفيفة لعودة الأسعار للارتفاع إذا ارتفعت الأوقية عالميًا أو زاد الإقبال على الشراء محليًا.

ويؤكد تجار الذهب أن حركة البيع والشراء ما زالت هادئة، في انتظار وضوح الرؤية بشأن اتجاه السوق العالمي.