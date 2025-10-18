وزير التعليم العالي: 100 كلية للذكاء الاصطناعي بالجامعات تضم أكثر من 50 ألف طالب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 أكتوبر 2025 12:40 مساءً - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، إن المؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة مؤتمر واعد فى مستقبل الذكاء الاصطناعى، معرباً عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات المؤتمر الذى يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، بمشاركة واسعة للخبراء والشركات العالمية والمنظمات الدولية.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال كلمته بالمؤتمر الدولى للذكاء الاصطناعى والذى تنظمه جامعة القاهرة، إن المؤتمر يعكس دور الجامعات حول دور الذكاء الاصطناعى وتعزيز التعاون مع الصناعة ويأتى المؤتمر فى توقيت بالغ الأهمية يشهد العالم فيه تطور غير مسبوق فى التوسع فى استخدامات الذكاء الاصطناعى وهو ما يفرض على الجامعات الاستفادة من هذه الثورة التكنولوحية.