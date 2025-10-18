المستشار عصام الدين فريد يؤدى اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ

ويأتي أداء اليمين الدستورية، وفقاً لما نصت عليه المادة (39) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص على أن يؤدي العضو اليمين التالي نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وترأس الجلسة الافتتاحية النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، بصفته أكبر الأعضاء سنا ويعاونه كل من المهندس محمد طارق نصير وأحمد خالد ممدوح كأصغر الأعضاء سنا وذلك لحين انتخاب هيئة مكتب المجلس.

كما شهدت الجلسة تلاوة مقرر الجلسة من الأمانة العامة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج انتخابات المجلس (200 عضو بنظام القوائم والفردي)، يليها قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 عضو آخر.