نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل التكنولوجيا المالية في ضوء تطورات الذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار فعاليات مؤتمر جامعة القاهرة الدولي للذكاء الاصطناعي، شهدت قاعة سهير القلماوي بكلية الآداب، جلسة نقاشية بعنوان “الذكاء الاصطناعي ومستقبل التكنولوجيا المالية"، شارك بها نخبة من الخبراء والمتخصصين في القطاع المالي، وهم: الدكتور محمد شعراوي العضو المنتدب للتطوير والتدريب بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، وعماد شوقي الرئيس التنفيذي للبيانات والتحليلات في بنك مصر، وأ.مصطفى النحاس الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة فوري، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة FIS.

ناقشت الجلسة، دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الخدمات المالية من خلال تطوير أدوات تقييم الائتمان، وكشف الاحتيال، ومكافحة غسل الأموال، وتقديم المشورة المالية الشخصية، وإدارة المخاطر الفورية، كما تناولت التطبيقات الحديثة في مجالات تحليل البيانات البديلة، وكشف الشذوذ في المعاملات، وخدمات العملاء الذكية، إلى جانب التحديات المرتبطة بجودة البيانات، وقابلية تفسير النماذج، وانجرافها، والامتثال التنظيمي.

وأكد المتحدثون أهمية التكامل الآمن للذكاء الاصطناعي مع الأنظمة المصرفية الأساسية والواجهات المفتوحة، وتقدم ممارسات تشغيلية للتحقق والتجارب المقارنة والحوكمة، وتحدد مسارًا من التجارب إلى الإنتاج مع الحفاظ على الثقة والشفافية والمرونة.