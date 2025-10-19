نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح أعمال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت أعمال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين في مدينة أسوان يومي 19 و20 أكتوبر، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وعددا من الوزراء وصناع القرار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية، إلى جانب القطاع الخاص والمجتمع المدني. ينظم المنتدى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

يناقش المنتدى تعزيز السلم والأمن والتنمية، ويبحث سبل إرساء الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية. وتتناول جلساته عددا من القضايا المحورية من بينها تحديات السلم والامن بالقارة الإفريقية، وبناء الشراكات لمواجهة أزمة نقص الموارد، ودور الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلم والتنمية، والحلول المستدامة للتعامل مع ظاهرة النزوح القسري، فضلا عن مناقشة تحديات الوساطة في إفريقيا، وتعزيز التكامل الاقتصادي من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتعاون في إدارة الحدود.

كما يخصص المنتدى مساحة لبحث الدور الاستراتيجي للبحر الأحمر باعتباره جسرا للتكامل العربي الأفريقي.