وزير الخارجية يلتقي وزير الطيران المدني

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم السبت الموافق 18 أكتوبر، بالسيد سامح الحفني وزير الطيران المدني.

استعرض الوزيران انتخاب مصر في 27 سبتمبر الماضي لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) عن الفئة الثانية في إطار الدورة 42 للجمعية العمومية للمنظمة، الذي جاء تتويجا للمكانة التي تحظى بها مصر في مجال الطيران المدني، وتأكيدا للثقة التي توليها المنظمة للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في المنظمات الدولية المتخصصة.

كما تناول اللقاء الدور الفاعل الذي تقوم به مصر داخل منظمة الإيكاو، والتزامها بمبادئ العمل الجماعي متعدد الأطراف ومشاركتها في صياغة المبادرات العالمية المتعلقة بالاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير الحلول الرقمية في إدارة الحركة الجوية.

وأكد وزير الخارجية على أهمية استمرار مصر في تقديم الدعم الفني للدول الإفريقية والعربية، من خلال نقل الخبرات وتوفير برامج تدريبية متخصصة، متناولا شبكة الخطوط الجوية المباشرة بين مصر ودول المنطقة والتطلع لتوسيعها، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي.