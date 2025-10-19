نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الأول الثانوي العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الأول الثانوي العام بجميع المواد.

وجاء توزيع مقرر امتحان شهر أكتوبر 2025 للصف الأول الثانوي بجميع المواد، كالآتي:



- اللغة العربية:

-النصوص: شباب تسامي للعلا وكهول – قيم الحياة الزوجية

- القراءة: مكارم الأخلاق وحاتم الطائي

- النحو: الأفعال الناقصة والتامة – أفعال المقاربة والرجاء والشروع

- الأدب: الشعر فى العصر الجاهلي – النثر فى العصر الجاهلي

- البلاغة: الحقيقة والمجاز – التشبية المركب

- القصة: الفصول (1: 3)

- اللغة الإنجليزية

Unit 1،2

Novel ch 1،2

-الفلسفة والمنطق:

- الفلسفة: الفصل 1

- المنطق: الفصل 1 حتي الرابطة الموجبة والسالبة



- الرياضيات:

- الجبر الدروس (1:3)

حساب المثلثات الدروس (1:3)

الهندسة الدروس (1:3)

- العلوم: الوحدة 1 الدروس من 1:5

التاريخ:الوحدة 1، الوحدة 2:الدرس 1

-البرمجة:

الفصول (1:3)

الفصل 6: الدروس (1:5)



جدير بالذكر أكدت وزارة التربية والتعليم أن اختبارات شهر أكتوبر ستقيس مدى استيعاب الطلاب لما تم تدريسه داخل الفصول، بهدف المتابعة المستمرة لمستوى التحصيل الدراسي وتحديد نقاط القوة والضعف لدعم العملية التعليمية في مراحلها المبكرة.

