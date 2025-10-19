الرئيس السيسى بمنتدى أسوان : أفريقيا تزخر بمقومات وموارد وثروة بشرية هائلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً -

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته فى منتدي أسوان للسلام والتنمية: "رغم التحديات والظروف الدولية الصعبة، تزخر أفريقيا بمقومات وموارد وثروة بشرية هائلة، وقطعت بالفعل خطوات مهمة نحو تفعيل هذه القدرات لدعم التنمية في دولها.. ويعد إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية مثالًا بارزًا على ذلك باعتبارها ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "وانطلاقًا مما تقدم، ومن رؤية شاملة للتعاون مع التحديات، تسلط نسخة هذا العام من المنتدى الضوء على أبرز التحديات الأمنية القائمة والبازغة في أفريقيا وأنجح السبل في التعامل معها، إلى جانب جهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وهو الملف الذي أتشرف بريادته داخل الاتحاد الأفريقي، ودعم التفعيل الكامل لسياسة الاتحاد الأفريقي المحدثة ذات الصلة في إطار تحقيق السلام والتنمية المستدامين. كذلك سوف يتناول المنتدى موضوعات الاستثمار في البنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ودور القطاع الخاص والشراكات المبتكرة في تحقيق أهداف التنمية.