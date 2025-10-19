العالم اليوم - إسرائيل تتحدث عن انتهاك "صارخ" لاتفاق غزة.. وحماس ترد

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تتحدث عن انتهاك "صارخ" لاتفاق غزة.. وحماس ترد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 أكتوبر 2025 01:08 مساءً - تبادلت إسرائيل وحركة حماس، الأحد، الاتهامات بشأن خرق اتفاق غزة، بعد أن قام سلاح الجو بشن غارات على أهداف في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إن مقاتلي حركة حماس نفذوا "هجمات متعددة" ضد القوات الإسرائيلية خارج المنطقة العازلة المعروفة باسم "الخط الأصفر"، بما في ذلك إطلاق قذيفة صاروخية ونيران قناصة، واصفا ذلك بأنه "انتهاك صارخ" لاتفاق وقف إطلاق النار.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق: "تؤكد حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، وتشدد على أن الاحتلال الصهيوني هو من يواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمه".
وأضاف: "محاولات نتنياهو التنصل والتنكر من التزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه الإرهابي المتطرف، في محاولة للهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين".
ماذا حدث؟
في وقت سابق، أفاد مراسل "دوت الخليج" بسماع دوي انفجارات ورؤية الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في سماء رفح جنوبي قطاع غزة بشكل غير مسبوق منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت تقارير إن "سلاح الجو هاجم أهدافا في رفح جنوبي قطاع غزة بعد وقوع تبادل إطلاق نار بين الجيش ومسلحين".
وأبرزت القناة الإسرائيلية 12: "مسلحون أطلقوا النار على آلية في رفح والجيش الإسرائيلي رد بإطلاق النار".
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجوم جاء "بعد انتهاك حماس وقف إطلاق النار".
وتابعت: "هذه ليست المرة الأولى التي تنتهك فيها حماس اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ. يوم الجمعة، خرج عدد من المسلحين من نفق في رفح وأطلقوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي، دون وقوع إصابات".
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إسرائيل تتحدث عن انتهاك "صارخ" لاتفاق غزة.. وحماس ترد .. في رعاية الله وحفظة