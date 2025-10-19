أخبار مصرية

حركة حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

0 نشر
0 تبليغ

حركة حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 أكتوبر 2025 01:16 مساءً - أكدت حركة حماس، في بيان لها، قبل قليل، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددة على أن الاحتلال الصهيوني هو من يواصل خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمه.

 

وشددت حماس على أن محاولات نتنياهو التنصل والتنكر من التزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه الإرهابي المتطرف، في محاولة للهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والضامنين.

وكانت قد قالت وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان لها، أبلغنا الدول الضامنة لعملية وقف اطلاق النار فى غزة بتقارير موثوقة عن انتهاك وشيك للاتفاق من قبل حركة حماس ضد سكان غزة.

 

وتابع البيان، الهجوم المخطط له ضد المدنيين في غزة يشكل انتهاكا مباشرا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويقوض التقدم الكبير الذي تحقق من خلال جهود الوساطة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا