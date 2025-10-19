نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة أدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة أدبي بجميع المواد.

وجاء توزيع مقرر امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة أدبي بجميع المواد.

كالآتي:



- اللغة العربية:

-النصوص : من تجارب الحياة – من وصايا الحكماء

- القراءة : أعمال العقل

- النحو : إعراب الفعل المضارع – اقتراب جواب الشرط بالفاء - جزم الفعل المضارع فى جواب الطلب

- الأدب : المعلقات – من فنون النثر الجاهلي

- البلاغة : من المحسنات البديعية (الطباق – المقابلة – السجع)

- القصة : الفصول (1 : 4)

- اللغة الإنجليزية

Unit 1،2

Novel ch 1،2

-الجغرافيا : الوحدة 1

- التاريخ : الوحدة 1 ، الدروس (1:3)



- الرياضيات:

- الجبر الدروس (1:5)

حساب المثلثات 4 الدرس 1

الهندسة الدروس من 1 الى 2 حتي نظرية 3



جدير بالذكر أكدت وزارة التربية والتعليم أن اختبارات شهر أكتوبر ستقيس مدى استيعاب الطلاب لما تم تدريسه داخل الفصول، بهدف المتابعة المستمرة لمستوى التحصيل الدراسي وتحديد نقاط القوة والضعف لدعم العملية التعليمية في مراحلها المبكرة.

