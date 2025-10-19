العالم اليوم - حكومة نتنياهو تصادق على تغيير اسم حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر حكومة نتنياهو تصادق على تغيير اسم حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 أكتوبر 2025 01:08 مساءً - صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تغيير اسم الحرب الأخيرة على قطاع غزة إلى "حرب النهضة".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله في مستهل جلسة الحكومة: "اليوم أقدم للحكومة اقتراحا للموافقة على تسمية الحرب باسم رسمي ودائم.. حرب النهضة".

وأضاف: "بعد عامين من القتال المتواصل، نتذكر كيف بدأنا". وتابع: "نهضنا من الكارثة المروعة في السابع من أكتوبر. هذه هي حرب نهوض شعبنا، كامتداد مباشر لحرب الاستقلال".

وأوضح: "نهضنا بقوة على أقدامنا.. وأزلنا التهديد الوجودي للمحور الإيراني من بيننا".

ونشر سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء السبت، مسودة اقتراح، بناء على طلب نتنياهو، لتغيير اسم حرب غزة من "حرب السيوف الحديدية" إلى "حرب النهضة".

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن "تكلفة التغيير ستُكلّف دافعي الضرائب ما لا يقل عن مليوني شيكل".