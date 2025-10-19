نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصر العيني يدعو لتسريع رقمنة البيانات في المؤتمر الدولي الأول لجامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبرئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بمشاركة واسعة من الوزراء والخبراء المحليين والدوليين، وبرعاية من منظمة اليونسكو، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات التكنولوجيا العالمية.

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية والرئيس التنفيذي للمؤتمر، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد جبران وزير العمل، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إلى جانب نخبة من رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات، وممثلي الوزارات والمنظمات الدولية، وجمع غفير من طلاب الجامعات المصرية.

جلسة علمية بكلية الطب تناقش الذكاء الاصطناعي بين الخيال والتنفيذ

وفي إطار فعاليات المؤتمر، نظم مكتب الذكاء الاصطناعي بكلية الطب – قصر العيني جلسة علمية بعنوان «الذكاء الاصطناعي بين الخيال والتنفيذ»، ناقشت آفاق توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية وسبل دمجها في منظومة العمل الإكلينيكي والبحثي داخل الكلية.

وافتتح الجلسة الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب – قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الذي أكد أن «أساتذة قصر العيني يجب أن يكونوا منتجين للذكاء الاصطناعي لا مجرد مستخدمين له»، مشددًا على أن التطوير الحقيقي يبدأ من رقمنة البيانات الطبية وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تمهيدًا لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والممارسة الطبية اليومية، وربطها بالأجهزة والروبوتات الطبية الحديثة.

منصة تضم نخبة من أساتذة قصر العيني والجامعة الألمانية

شارك في إدارة الجلسة عدد من أساتذة كلية الطب، من بينهم الأستاذ الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور حازم السباعي أستاذ جراحة العظام، والأستاذ الدكتور إيهاب الرفاعي أستاذ جراحة المخ والأعصاب.

كما شارك في الجلسة كل من الأستاذ الدكتور محمد حجازي أستاذ الأمراض العصبية بكلية الطب – قصر العيني، والدكتورة كالورين سبتي، والأستاذة الدكتورة ندى أشرف من الجامعة الألمانية بالقاهرة، إلى جانب الأستاذ الدكتور حازم السباعي كمحاضر متخصص تناول التطبيقات الجراحية للذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ودعم القرار الطبي

تناولت الجلسة أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الطبية وتطوير الأنظمة المساندة لاتخاذ القرار الإكلينيكي، حيث أكد الخبراء أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمة الإكلينيكية.

وأشار المشاركون إلى أن هذه التقنيات تسهم في التشخيص المبكر ودقة العلاج، وتفتح آفاقًا جديدة أمام الأطباء لتقديم خدمات طبية أكثر كفاءة وجودة.

توصيات الجلسة: الإسراع في التحول الرقمي وحوكمة البيانات

اختُتمت الجلسة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:

الإسراع في تنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل كلية الطب – قصر العيني. دعم جهود جمع البيانات الطبية وإنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة تخدم التعليم والبحث العلمي. حوكمة استخدام البيانات الطبية وضمان جودة وأمان مخرجات الذكاء الاصطناعي وفقًا للمعايير الأخلاقية.

جامعة القاهرة.. ريادة في بناء منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي

يُذكر أن المؤتمر يأتي في إطار استراتيجية جامعة القاهرة الهادفة إلى تعزيز موقعها كمنصة وطنية رائدة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجالات الطب والتعليم والعلوم، دعمًا لجهود الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، وترسيخ دور الجامعات المصرية في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.