عاجل- حكومة نتنياهو تصادق على تغيير اسم حرب غزة إلى "حرب النهضة"

أحمد جودة - القاهرة - صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تغيير الاسم الرسمي للحرب الأخيرة على قطاع غزة من "حرب السيوف الحديدية" إلى "حرب النهضة"، بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نتنياهو: "نهضنا من الكارثة"

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في مستهل جلسة الحكومة: "اليوم أقدم للحكومة اقتراحًا للموافقة على تسمية الحرب باسم رسمي ودائم.. حرب النهضة".

وأضاف نتنياهو: "بعد عامين من القتال المتواصل، نتذكر كيف بدأنا، ونهضنا من الكارثة المروعة في السابع من أكتوبر، فهذه حرب نهوض شعبنا، كامتداد مباشر لحرب الاستقلال"، مؤكدًا أن إسرائيل "أزالت التهديد الوجودي للمحور الإيراني".

تكاليف مالية للتغيير

وأوضحت تقارير إعلامية عبرية أن تغيير الاسم سيكلف دافعي الضرائب الإسرائيليين نحو مليوني شيكل، بعد أن تم نشر مسودة القرار رسميًا من قبل سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي مساء السبت.

ويأتي هذا القرار في إطار محاولات حكومة نتنياهو لإعادة صياغة السرد التاريخي والسياسي للحرب على غزة، والتي استمرت أكثر من عامين، وسط انتقادات داخلية واسعة حول نتائجها وتداعياتها الإنسانية.