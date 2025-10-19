نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي في منتدى أسوان: إفريقيا في صدارة المتأثرين بالأزمات الدولية وتداعيات الاستقطاب العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تتسم بتعقيدات سياسية واقتصادية متزايدة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يعاني من عجز وإخفاق واضحين في التعامل مع الأزمات الإنسانية الكبرى.

وقال الرئيس السيسي: "ليس خفيًا عليكم وطأة اللحظة التي يشهدها عالمنا اليوم، حيث نشهد عجزًا وإخفاقًا من المجتمع الدولي في مواجهة أزمات إنسانية كبرى، وانتقائية ومعايير مزدوجة في حماية القيم والمبادئ الإنسانية، إلى جانب انتهاكات مستمرة للقانون الدولي".

الاستقطاب الدولي يعرقل إصلاح المؤسسات العالمية

وأضاف الرئيس أن هذا الواقع أدى إلى تفاقم حالة الاستقطاب الدولي، ما أضعف بدوره قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على أداء مهامها بفعالية، وعطل جهود إصلاح النظام الدولي.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي أخفق في الوفاء بتعهداته تجاه الدول النامية، سواء في ما يتعلق بتخفيف أعباء الديون أو تمويل جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وهو ما فاقم الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول الفقيرة.

إفريقيا الأكثر تضررًا من الأزمات العالمية

وأوضح الرئيس السيسي أن القارة الأفريقية تأتي في صدارة المتأثرين بالأزمات الدولية، حيث أدت تلك التحديات إلى تأجيج النزاعات والعنف وزيادة التنافس على الموارد الطبيعية، مما عمّق الأزمات التنموية وعرقل مسيرة السلام والاستقرار في القارة.

وأكد أن القارة تواجه أيضًا تحديات مزمنة ومتجددة ناجمة عن أزمات داخلية وتدخلات خارجية تضعف سلطة الدولة، إلى جانب انتشار الإرهاب وارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

السيسي يدعو إلى تضامن دولي حقيقي مع إفريقيا

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي نهجًا أكثر عدالة وتوازنًا في التعامل مع الأزمات، داعيًا إلى تضامن دولي فعّال مع إفريقيا لمساعدتها على تجاوز التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن العدالة الدولية والتكافؤ في الفرص يجب أن يكونا ركيزتين لأي نظام عالمي يسعى لتحقيق الاستقرار والسلام.