نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر: يُطلق قافلة «زاد العزة» 53 حاملة نحو 8500 طن مساعدات إغاثية لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 53، والتي تحمل مئات الشاحنات من المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.



انطلقت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 53، حاملة نحو 8500 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت نحو 3500 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من 2300 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 2500 طن مواد بترولية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.



يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.



ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الأحمر يشارك جامعة عين شمس في إطلاق القافلة التنموية ل حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر

شارك الهلال الأحمر المصري، جامعة عين شمس في إطلاق القافلة التنموية الشاملة والتي تحمل مساعدات إنسانية وطبية، إلى مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد، وأقيمت خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر الجاري، تحت رعاية السيد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

ساهم متطوعو الهلال الأحمر المصري فى التوعية الصحية للأهالي والتدريب على الإسعافات الأولية، إلى جانب تجهيز وتعبئة وتوزيع 3 آلاف سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمدينة حلايب وشلاتين وأبو رماد، وتنفيذ أنشطة برنامج صحة وسلامة التي تستهدف التوعية الصحية والثقافية لطلاب المدارس والأطفال.

وقدمت القافلة خدمات الفحص الطبي للأهالي، بالعيادات التي أُقيمت بمركز شلاتين، في تخصصات: الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، الرمد، القلب، الجلدية، الأسنان، المخ والأعصاب، والجراحة، هذا إلى جانب التحاليل والأشعة والعلاج بالمجان.