نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: نأخذ الرأي العام بعين الاعتبار لكن التحدي كبير والجهد مضاعف لتحسين الاقتصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة تأخذ الرأي العام المصري بعين الاعتبار في جميع خطواتها، مشددًا على أن التحديات الراهنة كبيرة وتتطلب جهدًا مضاعفًا من الدولة والمواطنين على حد سواء.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة، التي تُقام بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة:

"والله إحنا بنعمل حساب للرأي العام قوي، لكن التحدي كبير قوي، ولا بد إننا نجتهد ونعمل أقصى جهد بكم أنتم بتحملكم. والله أنا مش بجامل، لازم نعبر ظروفنا الصعبة ولا بد أن يتحسن اقتصادنا".

وشدد الرئيس على أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى صبر وتكاتف جميع أطياف الشعب المصري، مؤكدًا أن جهود الدولة موجهة بشكل مباشر لتحسين الاقتصاد وتجاوز الصعوبات الحالية، بما يضمن رفاهية المواطنين واستقرار الأجيال القادمة.