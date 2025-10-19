نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرّم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 42، مجموعة من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، تقديرًا لدورهم البطولي في استعادة عزّة مصر وذكريات النصر.

حضور فعاليات الندوة التثقيفية

ويشهد الرئيس السيسي الندوة، التي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتي تتضمن فقرات توعوية وفنية تسلط الضوء على الاستعدادات العسكرية والإرادة القومية التي ساهمت في تحقيق النصر.

رسالة للرأي العام والجيش

يأتي هذا التكريم ضمن جهود تقدير أبطال الوطن وتعزيز الروح الوطنية، مع التأكيد على أهمية نقل قيم التضحية والعزيمة للأجيال الجديدة وإبراز دور القوات المسلحة في حماية الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره.