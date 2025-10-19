نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يكرم أبطال حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة

في مشهد يعكس فخر الدولة المصرية واعتزازها بتاريخها المجيد، كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك على هامش الندوة التثقيفية الـ42 التي تنظمها القوات المسلحة احتفالًا بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر.

وجاءت الندوة في إطار حرص الدولة المصرية على تخليد بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين أعادوا لمصر كرامتها وعزتها في السادس من أكتوبر عام 1973، فضلًا عن تعزيز روح الانتماء والوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة من أبناء الشعب المصري.

وخلال كلمته، أكد الرئيس السيسي أن مصر تخوض حاليًا حربًا جديدة لتغيير واقعها الاقتصادي وبناء مستقبل أفضل لأبنائها، موضحًا أن التحديات الراهنة لا تقل صعوبة عن معارك الأمس، وأن قوة الإرادة المصرية ستظل قادرة على تجاوز كل الصعاب.

كما أشار الرئيس إلى أن تكلفة الحرب على الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية بلغت نحو 100 مليار جنيه، مشيدًا بصمود الشعب المصري وتكاتفه خلف قيادته وجيشه لعبور مراحل صعبة من تاريخ الوطن.

وتعد هذه الندوة التثقيفية استمرارًا للنهج الذي تتبعه الدولة المصرية في ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني، والتذكير ببطولات رجال القوات المسلحة الذين صنعوا النصر العظيم، ليبقى السادس من أكتوبر يومًا خالدًا في وجدان الأمة المصرية.