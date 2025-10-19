أحمد جودة - القاهرة - الإسكان تدرس طرح مرحلة ثالثة لمشروع "زهرة العاصمة" لتلبية احتياجات موظفي العاصمة الإدارية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدرس حاليًا توفير مرحلة ثالثة من مشروع "زهرة العاصمة" المخصص للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استيعاب المزيد من الطلبات وتلبية احتياجات الموظفين.