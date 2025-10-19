أخبار مصرية

الإسكان تدرس طرح مرحلة ثالثة لمشروع "زهرة العاصمة" لتلبية احتياجات موظفي العاصمة الإدارية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدرس حاليًا توفير مرحلة ثالثة من مشروع "زهرة العاصمة" المخصص للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استيعاب المزيد من الطلبات وتلبية احتياجات الموظفين.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

