نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي: متفائل جدًا بحالنا الحالية والحرب ليست فقط بالسلاح بل بالاقتصاد والعلم والإرادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة، المنعقدة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن لديه تفاؤلًا كبيرًا بشأن الوضع الحالي في مصر، مشددًا على أن التقدم الحقيقي يأتي من الاقتصاد، المعرفة، العلم، الوعي، الإرادة، والثقة والتحمل، مؤكدًا أن هذه كلها تعتبر أشكالًا من الأسلحة الحقيقية لمواجهة التحديات.

وقال الرئيس السيسي: "هذا اليوم من الأيام الجميلة، وأنا متفائل جدًا بحالنا دلوقتي. الحرب مش بس بالسلاح، لكنها بالمعرفة والاقتصاد والعلم والوعي والإرادة والثقة والتحمل كلها من أشكال الأسلحة".

وأشار الرئيس إلى أن التحديات الدولية والسياسية مثل ما وصفها بـ "حكاية السفارات" تعتبر جزءًا من السياسة والمكر، لكنه أكد أن دعم الله ونصره لمصر موجود دائمًا، وأن العزة التي تتمتع بها البلاد هي من فضل الله.

وشدد الرئيس على أهمية الإيمان بقدرات الدولة والمواطنين لتجاوز الصعوبات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أن التفاؤل هو القوة الدافعة لتحقيق الإنجازات المستقبلية.