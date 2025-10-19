نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يشهد عرضًا فنيًا عن العبور والانتصار بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت فعاليات الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقرة فنية مميزة تناولت أوضاع الدولة المصرية قبل حرب أكتوبر المجيدة.

واستعرض العرض، الذي شارك فيه الفنان حمزة العيلي، الأوضاع الداخلية لمصر قبل إعلان الحرب والانتصار العظيم في أكتوبر، مركّزًا على كيفية مواجهة التحديات والتغلب على الهزيمة المحتملة آنذاك.

وقدّم العرض الفني مزيجًا من المشاهد التاريخية والدرامية التي تعكس إرادة المصريين في تحقيق النصر والتغلب على الصعاب، في إطار فعاليات الندوة التي تنظمها القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.