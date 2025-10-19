نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 68،159 شهيدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 68،159 شهيدًا و170،203 مصابين منذ بدء الهجوم في 7 أكتوبر 2023.

آخر التطورات خلال الساعات الأخيرة

وأوضحت المصادر أن 18 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم 10 جثامين انتُشلت و8 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال، إلى جانب 3 إصابات جديدة.

الوضع منذ وقف إطلاق النار

منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، استشهد 35 مواطنًا وأصيب 146 آخرون.

كما تم انتشال 414 جثة، واستلام 15 جثمانًا محتجزًا لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثامين المستلمة من الاحتلال 150 جثة.