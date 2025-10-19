نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: إعادة إحياء فندق الكونتيننتال وإبراز طابعه التاريخي المميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

إعادة إحياء فندق الكونتيننتال وبرج مصر وفنادق أخرى

قدّم وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، تفاصيل إعادة إحياء فندق الكونتيننتال لإعادته إلى طابعه التاريخي المميز، إلى جانب برج مصر للسياحة بميدان العباسية، الذي يتميز بسهولة الوصول وتوافر المرافق، بالإضافة إلى فندق كليوباترا ومبنى قصر القطن في الإسكندرية القريب من المزارات السياحية والأثرية.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة

أكد الدكتور مدبولي على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتنميتها، خاصة في القطاع السياحي، بهدف زيادة الغرف الفندقية ومضاعفة أعداد السائحين.

وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة لضخ استثمارات لتطوير هذه الأصول وتحقيق الإدارة المحوكمة المثلى لها.