نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي: كل قرار يُدرس مئة مرة والدولة تحتاج همة من حديد لتحقيق الإصلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر، أن مصر تمر بمرحلة تتطلب صبرًا وجهدًا جماعيًا لتغيير الواقع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن كل قرار حكومي يتم دراسته مئة مرة قبل التنفيذ لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وقال الرئيس: "أكيد هنعاني عشان نحل وعشمنا في الله كبير، واللي إحنا فيه بفضل الله هيتغير، لكن مطلوب من كل فرد الاجتهاد لتغيير واقعه".

الهمة والعمل أساس النهوض بالدولة

وأضاف الرئيس السيسي أن النهوض بالدولة يحتاج همة من حديد، مؤكدًا أن الإصلاح والتقدم لا ينتهيان بمجرد اتخاذ القرارات، بل يتطلبان استمرار الجهد والعمل الجماعي من الحكومة والشعب لتحقيق النتائج المرجوة.

وأشار إلى أهمية الصبر والتحمل من المواطنين، قائلًا: "أنا مقدر رد فعلكم، وبفضل الله وعملكم سيُفرج عنكم، والأمل في بكرة أفضل".

تأكيد على الدراسة الدقيقة للقرارات

وتابع الرئيس السيسي: "كل قرار يُدرس بدل المرة مئة مرة، والدولة عشان تقوم محتاجة همة قوية ولا تلين، والمسؤول ليس مجرد موظف، بل هو مسؤول عن أحلام الناس التي تعمل وتجتهد".

وشدد على أن التغيير والتحسين اختبار من الله، مؤكدًا أن ما تبذله الحكومة والشعب من جهود سيؤدي إلى خير ونتائج ملموسة على أرض الواقع.