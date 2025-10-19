نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي: ندعم الوقود بالسلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأوضاع في الدولة بالمنزل الذي لديه إيرادات ومصروفات، ويحاول تحقيق التوازن بينهما لتلبية الاحتياجات المختلفة.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات الندوة التثقيفية رقم 42، والتي تنظمها القوات المسلحة، بمناسبة الذكري الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر: «أي بيت عنده موارد ومصروفه، لو تساوى الاثنين ده كويس، لو الدخل أكتر ده كويس أوي لكن يشيل منه عشان الأيام الجاية، لو دخله أقل دي مشكلة ويضطر يقترض ويستلف والسلف عليه مسئوليات وفوائد وأقساط سداد ديون».

وقال إن البعض يتحدث عن أن الفرق بين سعر الوقود ودعمه أقل مما تعلنه الدولة، وذلك في أعقاب الزيادة الأخيرة للأسعار، مضيفًا: «ده صحيح، بس أنت عارف إن دعم الوقود بالسلف، عشان كده بقى الجنيه اللي بحطه في الوقود مش جنيه، ده جنيه زائد فوائده وأقساطه».

ودعا المواطنين إلى عدم التخلي عن مسئوليتهم في حل المشكلات وتجاوز الصعاب وتغيير الواقع، مؤكدًا: «لازم نغير اللي إحنا فيه بفضل الله والأخذ بالأسباب والجهد والتحمل».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية الـ42 التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.