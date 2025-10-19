نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس أروجلو العالمية يعلن لمدبولي: محفظة استثمارات الشركة في مصر تبلغ 350 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نور الدين أورجلو، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو القابضة العالمية، لبحث سبل التعاون في إدارة وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وحضر الاجتماع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

استثمارات ضخمة وتجارب ناجحة في مصر

استعرض رئيس مجموعة أروجلو خلال الاجتماع استثمارات شركته في مصر، والتي تتركز في محافظتي الإسماعيلية ودمياط في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن محفظة استثمارات الشركة في السوق المصرية تبلغ نحو 350 مليون دولار، فيما تصل مبيعاتها إلى نحو 460 مليون دولار، وتصدر إنتاجها للسوقين الأمريكية والأوروبية، ويعمل بمصانع الشركة نحو 10 آلاف عامل.

وأكد أورجلو رغبة الشركة في التعاون مع الحكومة المصرية في إدارة عدد من مصانع وزارة قطاع الأعمال، مشيدًا بما تحقق من تطوير للمباني والماكينات الحديثة، ومؤكدًا حرص المجموعة على استدامة فرص العمل دون تغيير، وتحقيق المصلحة المشتركة بين الطرفين.

تطوير المصانع واستدامة العمل

أكد رئيس الوزراء على أهمية ضمان استدامة عمل المصانع الحكومية وتحقيق أقصى معدلات ربحية عبر التعاون مع شركات عالمية، مشددًا على أن الهدف هو حماية الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة وإعادة تأهيل هذه المصانع بعد سنوات من التدهور بسبب سوء الإدارة.

وأوضح الوزير ووليد جمال الدين أن الفريق التركي أجرى زيارات تفقدية لمصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، وأبدى إعجابه بكفاءة المباني وحداثة الماكينات، مؤكدين دراسة نماذج الشراكة الممكنة خلال الأيام المقبلة.

رؤية مستقبلية للشراكة مع مصر

في ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من مسئولي مجموعة أروجلو دراسة تفاصيل الملف جيدًا، وعرض رؤيتهم حول صور الشراكة الممكنة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية منفتحة على جميع صور التعاون المختلفة لتعظيم الاستفادة من هذه المصانع الحيوية.