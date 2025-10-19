نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري تبدأ اجتماعات اللجان الفرعية لوضع خارطة طريق شاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار عمل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تعقد اللجان الفرعية المنبثقة عنها اجتماعاتها بداية من غد الإثنين، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، للوصول إلى وضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري.

ومن المقرر أن تعقد لجنتا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتدريب والتأهيل وبحوث الإعلام، اجتماعين غدًا الإثنين، فيما تعقد لجنتا التشريعات والقوانين ومواثيق الشرف والتمويل والدعم والنماذج الاقتصادية اجتماعهما بعد غدٍ الثلاثاء، أولى اجتماعاتها.

كما تعقد لجنتا تطوير الصحافة الورقية والرقمية وإعلام الخدمة العامة، اجتماعيهما يوم الأربعاء المقبل، ويشهد الخميس المقبل انعقاد اجتماعي لجنتي السياسات الإعلامية وتطوير الإعلام الخاص.

ويختار أعضاء اللجان رؤساءها في الاجتماع الأول، على أن تعرض تلك اللجان توصياتها على رئيس اللجنة الرئيسية خلال شهر من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجان الفرعية.