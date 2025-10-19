نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى مدبولي يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو القابضة العالمية لبحث تطوير مصانع الغزل والنسيج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نور الدين أورجلو، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو القابضة العالمية، لبحث سبل التعاون في إدارة وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وحضر الاجتماع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

تطوير المصانع وضمان الاستدامة

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشادة بتاريخ مجموعة أروجلو وخبرتها الطويلة في صناعة الغزل والنسيج على المستوى المحلي والعالمي، مشيرًا إلى أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة لإعادة إحياء المصانع الحكومية وتطمح لضمان استدامة عمل هذه الأصول وتحقيق أعلى معدلات ربحية عبر التعاون مع شركات عالمية.

وأضاف مدبولي: "كل ما يهمنا الآن هو الحفاظ على هذه الاستثمارات الضخمة، وألا تشهد مرة أخرى تدهورًا نتيجة سوء الإدارة".

زيارات تفقدية ودراسة نماذج الشراكة

أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن فريق عمل المجموعة التركية قام بزيارة أحد مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، وأبدى إعجابه بكفاءة المباني وحداثة الماكينات، فيما من المتوقع زيارة مصنع آخر خلال الأيام المقبلة لدراسة نماذج الشراكة الممكنة مع الحكومة المصرية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن النتائج الأولية للزيارات كانت إيجابية، وأن خطوات الدراسة والتعاون مستمرة.

إيجابيات وخبرات مجموعة أروجلو في مصر

قال نور الدين أورجلو إن شركته تمتلك القدرة والخبرة على إدارة وتشغيل المصانع الحكومية، مشيرًا إلى محفظة استثمارات المجموعة في مصر التي تبلغ نحو 350 مليون دولار مع مبيعات تصل إلى 460 مليون دولار وتوظف نحو 10 آلاف عامل في محافظتي الإسماعيلية ودمياط.

وأشار أورجلو إلى حرص المجموعة على استدامة فرص العمل وتحقيق المصلحة المشتركة بين الطرفين، مؤكدًا تفاؤله بإمكانية إدارة هذا الملف بنجاح.

رؤية مستقبلية للشراكة

اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه دعوة لمسئولي الشركة التركية لدراسة التفاصيل بعناية وعرض رؤيتهم حول صور الشراكة المختلفة، مؤكدًا انفتاح الحكومة على جميع أشكال التعاون الممكنة لتعظيم الاستفادة من هذه المصانع الحيوية.