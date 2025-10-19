نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجبهة الوطنية: كلمة الرئيس في الندوة التثقيفية رسالة وعي وطني تمهد للجمهورية الجديدة في المقال التالي

قال الدكتور محمود العوضي أمين حزب الجبهة الوطنية بدمياط، ومرشح المقعد الفردي بالدائرة الثانية بدمياط إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الثانية والأربعين للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة تمهد للجمهورية الجديدة وتجسد الوعي العميق للقيادة السياسية بحقيقة ما مرت به مصر من أزمات وما تخوضه اليوم من معارك بناء وتنمية كما أنها تحمل رسالة وعي للأمة كلها بأن التحديات مستمرة وجاءت بمثابة وثيقة وطنية خالدة تؤكد ثوابت الدولة المصرية في الصمود والتحدي.

وأضاف الدكتور محمود العوضي أمين حزب الجبهة الوطنية بدمياط أن حديث الرئيس عن حرب الوعي يعكس فلسفة الدولة المصرية الحديثة بقيادته وجسدت كلمته وعي القائد الوطني الذي يدرك تمامًا أن معركة اليوم لم تعد بالسلاح فقط، بل أصبحت معركة وعي وفكر وإدراك.

وأكد أمين حزب الجبهة الوطنية بدمياط أن الرئيس السيسي تحدث بكل ما للمعنى بصدق ووضوح عن اهم وابرز التحديات التي واجهت الدولة المصرية منذ عام 2011، حين كانت البلاد على حافة الانهيار، لولا وعي الشعب المصري العظيم وتكاتف مؤسساته الوطنية وأن وعي الشعب المصري وإيمانه بوطنه هو الذي أنقذ الدولة من مصير الفوضى والانقسام، مشددة على أن هذه المرحلة كانت اختبارًا صعبًا خرجت منه مصر أكثر قوة وثباتًا.

