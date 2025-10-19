نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة أطباء القاهرة تطلق مبادرة كبرى للكشف المُبكر عن الأورام السرطانية والمزمنة للسيدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أعلنت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، عن تنظيم قافلة طبية شاملة تضم ثلاث مبادرات رئيسية وهي مبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومباردة الكشف الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بالتعاون المُثمر بين عدة جهات وطنية رائدة، بهدف تعزيز الصحة العامة والوقاية في مجتمعنا.

وقالت الدكتورة شيرين غالب، في بيان، إن تنظيم هذه القافلة يأتي من قِبل شئون مشروعات ومبادرات الصحة بوزارة الصحة والسكان، ممثلًا عنها الأستاذ الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الرئاسية، بالتعاون مع جمعية أصدقاء النجاح والتنمية برئاسة إيمان أبو غنيمة، وبمشاركة فاعلة من نقابة أطباء القاهرة.

وأضحت نقيب أطباء القاهرة، أن هذه المبادرة تنطلق من اتحاد نقابات المهن الطبية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس الاتحاد، مما يُجسد روح التكامل بين المؤسسات الصحية والمهنية، مشيرة إلى أن القافلة ستُقام في الفترة من 19 حتى 23 أكتوبر الجاري، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

ونوهت بأنه سيتم فحص السيدات بجهاز الماموجرام مجانًا، وهو فحص بالأشعة السينية ضروري للكشف المُبكر عن سرطان الثدي وأي تغييرات أخرى في نسيج الثدي، داعية جميع المواطنين للاستفادة القصوى من هذه الخدمات الطبية المتكاملة والمجانية، التي تُجسد حرص الدولة والمؤسسات المجتمعية والمهنية على صحة وسلامة أبناء الوطن، مؤكدة أن الفحص الدوري للثدي يُعد ضرورة حتمية وليس خيارًا، وهو حجر الزاوية في استراتيجية مكافحة سرطان الثدي، الذي يُمثل أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء عالميًا.

وأكدت أن الوعي الصحي والفحص الدوري أهم سلاحين لمواجهة سرطان الثدي، موجهة نصيحة للسيدات قائلة: لا تنتظري ظهور الأعراض؛ فالفحص المنتظم هو ما يكشف عن المشكلة في مهدها، مما يمنحك أفضل فرصة للتعافي، صحتك قرارك، والانتظام في الفحص هو أفضل استثمار في مستقبلك.