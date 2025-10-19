نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يتطلع لتعزيز التعاون مع النرويج في التحضير لمؤتمر إعادة إعمار غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من يوناس جار ستور، رئيس وزراء مملكة النرويج.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس الوزراء النرويجي قدّم التهنئة للرئيس السيسي بمناسبة نجاح قمة شرم الشيخ للسلام، معربًا عن تقديره للجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، وللدعوة التي وُجهت إلى النرويج للمشاركة في القمة.

من جانبه، رحّب الرئيس السيسي بمشاركة النرويج في القمة، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة مع النرويج وسعيها المشترك لترسيخ الاستقرار الإقليمي. وأشاد الرئيس بمواقف النرويج الداعمة للقضية الفلسطينية، لا سيما إعلانها في مايو 2024 اعترافها بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا تمسكها بحل الدولتين كركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل، واصفًا موقف النرويج بأنه موقف يُحتذى به.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء النرويجي أكد دعم بلاده للعمل الإنساني في قطاع غزة، إلى جانب إطلاق مسار سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين، مع التواصل مع جميع الأطراف لتحقيق هذه الأهداف. كما نوّه إلى الدور المحوري لمصر في تهدئة الصراع واتباعها نهجًا حكيمًا في مواجهة التحديات، مع التأكيد على أهمية إشراك الفلسطينيين تدريجيًا في إدارة القطاع، باستثناء حركة حماس.

وأشار الاتصال إلى ضرورة التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ لضمان استمرار وقف إطلاق النار وتيسير دخول المساعدات الإنسانية، والإسراع في عملية إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس السيسي عن اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، مع تطلع لتعزيز التعاون مع النرويج ومشاركتها الفاعلة في أعمال المؤتمر.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء النرويجي بتكثيف التشاور والتنسيق مع مصر بشأن ملف إعادة إعمار غزة، مؤكدًا حرص بلاده على العمل المشترك مع مصر لتحقيق الأهداف الإنسانية والسياسية المشتركة.

كما شهد الاتصال استعراضًا لمسار العلاقات الثنائية، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور المتسارع في التعاون، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي إلى النرويج في ديسمبر 2024، وتم الاتفاق على تكثيف التنسيق واستكشاف فرص التعاون المشترك، خصوصًا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك مشاركة شركة "سكاتك" النرويجية العاملة في مصر، مؤكدًا حرص النرويج على جعل مصر مركزًا للطاقة المستدامة في المنطقة.