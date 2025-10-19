مصر والنرويج تتعاونان لإعادة إعمار غزة وتعزيز الشراكة في مجال الطاقة النظيفة

أحمد جودة - القاهرة - تنسيق مصري نرويجي لإعادة إعمار قطاع غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء النرويج يوناس جار ستور، خلال اتصال هاتفي، أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ للسلام بما يضمن استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية.

وأعلن الرئيس السيسي اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، معربًا عن تطلع القاهرة لمشاركة نرويجية فاعلة في أعمال المؤتمر، وهو ما رحب به الجانب النرويجي مؤكدًا حرصه على التنسيق الوثيق مع مصر في جهود إعادة الإعمار ودعم الاستقرار الإقليمي.

شراكة استراتيجية في الطاقة الجديدة والمتجددة

وفي سياق العلاقات الثنائية، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبناء على مخرجات زيارة الرئيس السيسي إلى النرويج في ديسمبر 2024، التي شكلت نقطة انطلاق لتوسيع مجالات الاستثمار المشترك.

كما تم التأكيد على دعم التعاون مع الشركات النرويجية العاملة في مصر، وعلى رأسها شركة "سكاتك"، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة وتعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.