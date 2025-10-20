نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة الأرصاد الجوية المصرية تدق ناقوس الخطر: موجة تقلبات جوية تضرب البلاد غدًا وأمطار على أغلب المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعدوا للمنخفض الجوي.. الأمطار والرياح تضرب مصر غدًا

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة جوية غير مستقرة ستضرب مصر غدًا، تشمل أمطار غزيرة، رياحًا قوية، وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة—وهو ما يستدعي تحرّك المواطنين واتخاذ الحيطة على الطرق.

تفاصيل التحذير الجوي ومناطق التأثر

قالت الهيئة في بيانٍ رسمي إنها تتوقع بدء حالة عدم الاستقرار الجوي اعتبارًا من صباح غدٍ الأحد، تشمل:

أمطارًا متفاوتة الشدة تمتد من السواحل الشمالية حتى الوجه البحري وقُرب البحر المتوسط.

رياحًا نشطة وقد تصل سرعتها إلى ما يقارب 40–45 كم/ساعة في بعض المناطق المكشوفة، مما يزيد فرص اضطراب الملاحة البحرية.

انخفاضًا في الرؤية الأفقية بسبب احتمال تشكّل الشبورة أو الرذاذ في ساعات الصباح المبكرة على الطرق المؤدية للمسارح الزراعية والمسطحات المائية.

تحذيرًا مُخصّصًا لعدد من المحافظات، منها: السواحل الشمالية، القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال الصعيد، ووسط سيناء.

تأثير الموجة الجوية على الأنشطة اليومية

هذه الموجة ليست مجرد مطر عابر؛ فهي قد تؤثّر على:

حركة المرور: انخفاض الرؤية بسبب الشبورة وزحف المياه على الطرق قد يُعرّض السائقين لحوادث.

الملاحة البحرية: ارتفاع الأمواج والرياح قد يؤجّل أو يوقف بعض الرحلات.

الزراعة: هطولات قوية في الوقت الخطأ يمكن أن تؤذّي المحاصيل أو تؤخر الحصاد.

الصحة: التغيّر المفاجئ في الحرارة ونشاط الرياح قد يزيد من حالات الحساسية أو أمراض الجهاز التنفسي أو العظمي.

ماذا ينصح خبراء الأرصاد؟

يُفضّل الإبقاء على الأتوبيسات والنقل العام في حالة جاهزية خاصة في الطريق للوجه البحري أو المناطق الساحلية.

يُشجّع ارتداء ملابس دافئة ومسؤولة في الصباح الباكر، مع حفظ زجاج السيارة وتجهيز أدوات مقاومة الأمطار.

يُنصح السائقون بتجنّب السرعة الزائدة مؤقتًا، والحذر من خداع الشبورة أو الرياح الجانبية عند المُنعطفات والطُرُق السريعة.

يُذكّر المواطنين بمتابعة النشرات العاجلة على القنوات الرسمية وتطبيقات الأرصاد بخصوص أي تطوّر طارئ.