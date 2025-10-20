عاجل- اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الكوري يؤكد عمق العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود لترسيخ السلام عالميًا

أحمد جودة - القاهرة - ثلاثون عامًا من العلاقات المتميزة بين مصر وكوريا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس لي جاي ميونج، رئيس جمهورية كوريا، تبادل خلاله الجانبان التهاني بمناسبة مرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب الرئيس الكوري عن تقديره الكبير للسيد الرئيس على استقباله مبعوثه الخاص في سبتمبر 2025، مؤكدًا أن اللقاء أثمر عن نتائج ملموسة تعزز التعاون المشترك.

من جانبه، جدّد الرئيس السيسي تهنئته للرئيس الكوري بمناسبة انتخابه في يونيو 2025، مؤكدًا تطلعه إلى استقباله في القاهرة قريبًا لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

تأكيد مشترك على ترسيخ السلام وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي

تناول الاتصال تأكيد الرئيسين على أهمية ترسيخ نهج السلام على المستوى العالمي، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية التي أفضت إلى التوصل لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق.

وأعرب الرئيس الكوري عن تقديره البالغ للدور المصري المحوري في تسوية الأزمات الإقليمية، مشيدًا بجهود السيد الرئيس في دعم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية.

تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي

شهد الاتصال بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حيث أكد الجانبان أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السفن والسيارات، مع التركيز على توطين هذه الصناعات داخل مصر.

كما تم بحث التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي، بما في ذلك دراسة إنشاء جامعة كورية في مصر بالشراكة مع الجانب المصري، لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار التكنولوجي والمعرفي.

تعاون ثقافي وحضاري بين البلدين

أشار الرئيس الكوري إلى أن مصر تُعد أول دولة تستضيف مركزًا ثقافيًا كوريًا، معلنًا افتتاح مركزين ثقافيين جديدين بالقاهرة قريبًا لنشر الثقافة الكورية وتعزيز التبادل الثقافي.

كما هنأ الرئيس الكوري السيد الرئيس على قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، في حين تبادل الزعيمان التهاني بتأهل منتخبي البلدين إلى كأس العالم 2026.