عاجل| السيسي ونظيره الكوري يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وإنشاء جامعة كورية ومراكز ثقافية جديدة في مصر

أحمد جودة - القاهرة - السيسي ونظيره الكوري يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وإنشاء جامعة كورية ومراكز ثقافية جديدة في مصر

في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين مصر وكوريا الجنوبية، تناول الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس لي جاي ميونج، رئيس جمهورية كوريا، بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي بين البلدين، بما يعزز مسار الشراكة الشاملة ويواكب التطورات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار الصناعي.

تعزيز الاستثمارات وتوطين الصناعات التكنولوجية في مصر

أكد الجانبان خلال الاتصال أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر، مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة السفن والسيارات، بما يتيح توطين هذه الصناعات داخل مصر ونقل الخبرات الكورية المتقدمة إلى السوق المصرية.

ويأتي ذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لجعل التكنولوجيا والتحول الرقمي ركيزة رئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتكنولوجي في المنطقة.

تعاون أكاديمي وإنشاء جامعة كورية في مصر

كما ناقش الرئيسان آفاق التعاون في مجال التعليم والتعليم العالي، حيث تم بحث إنشاء جامعة كورية في مصر بالشراكة بين الجانبين، بهدف تبادل الخبرات الأكاديمية وتعزيز الابتكار التكنولوجي والمعرفي.

ويُعد هذا المشروع خطوة نوعية لدعم بناء القدرات البشرية المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري للاستفادة من النموذج الكوري في التعليم التطبيقي والتكنولوجي.

توسع ثقافي يعزز التبادل الحضاري بين البلدين

وفي الجانب الثقافي، أشار الرئيس الكوري إلى أن مصر تُعد أول دولة تستضيف مركزًا ثقافيًا كوريًا، معلنًا افتتاح مركزين ثقافيين جديدين في القاهرة قريبًا، لنشر الثقافة الكورية وتعميق جسور التواصل الإنساني والحضاري بين الشعبين.

كما هنأ الرئيس الكوري الرئيس السيسي على قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، وتبادل الزعيمان التهاني بتأهل منتخبي البلدين إلى كأس العالم 2026، في إشارة رمزية إلى قوة الروابط بين الشعبين الصديقين.