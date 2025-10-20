عاجل | مصر توقع عقدًا جديدًا مع “بي بي” و“فالاريس” لحفر 5 آبار غاز بالبحر المتوسط حتى عمق 1500 متر ضمن خطة تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة

أحمد جودة - القاهرة - مصر توقع عقدًا جديدًا مع “بي بي” و“فالاريس” لحفر 5 آبار غاز بالبحر المتوسط حتى عمق 1500 متر ضمن خطة تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة

في خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، تم توقيع عقد جديد بين شركتي "بي بي" البريطانية و"فالاريس" العالمية لحفر خمس آبار جديدة للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز واستكشاف مكامن جديدة تدعم الأمن الطاقوي للبلاد.

عمليات حفر بقدرات عالمية حتى عمق 1500 متر

بموجب العقد، ستتولى شركة "بي بي" البريطانية أعمال الحفر في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط، على أعماق تتراوح بين 300 و1500 متر، باستخدام منصة الحفر العميق DS-12 التابعة لشركة "فالاريس" العالمية، وهي من أحدث المنصات المتخصصة في الحفر بالمياه العميقة.

ومن المخطط أن تبدأ العمليات الفعلية عام 2026 ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز قدرات مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة

يأتي توقيع هذا العقد في إطار رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة، من خلال تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، وتوسيع نطاق البحث والاستكشاف في المياه العميقة.

كما يعكس التعاون بين "بي بي" و"فالاريس" مدى ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، وقدرة الدولة على توفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة في قطاع الطاقة، الذي يشهد توسعًا مستمرًا بدعم من القيادة السياسية.

استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني

ويُعد هذا المشروع إضافة قوية لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مع الاستمرار في تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية عبر شبكة متطورة من محطات الإسالة وخطوط التصدير.