عاجل| رئيس المخابرات العامة المصرية يبحث مع المسؤولين الإسرائيليين دخول المساعدات وتذليل العقبات أمام تنفيذ مقترح ترامب

أحمد جودة - القاهرة - ضمن تحركات مصرية مكثفة لدعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن اللواء حسن محمود رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، يجري مباحثات مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين لبحث آليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى جانب تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه التحركات في إطار الدور المصري المحوري في دعم جهود التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة، في ظل التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع المعيشية داخل القطاع.

ويُعد اللقاء امتدادًا للمشاورات المكثفة التي تُجريها القاهرة مع الأطراف المعنية، والتي تستهدف تحقيق استقرار دائم، وإزالة العراقيل أمام تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية ومصرية خلال الأسابيع الماضية.