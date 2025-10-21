نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربى يستقبل وزير الداخلية ووفد من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقبل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دومًا ملحمة فريدة فى تاريخ العسكرية المصرية شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين برهنوا حقيقة كونهم خير أجناد الأرض، موجهًا التهنئة لرجال القوات المسلحة بمناسبة تلك الذكرى الوطنية المجيدة.

من جانبه أِشار الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحا الأمن والإستقرار للوطن وسيظلان معًا يدافعان عن مقدراته مهما كلفهم ذلك من تضحيات، مشيدًا بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لحفظ الأمن الداخلى للدولة المصرية.

وفى نهاية اللقاء قام اللواء / محمود توفيق وزير الداخلية بإهداء الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول / عبد المجيد صقر درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.