وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس هيئة السياحة بأوزبكستان سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين

أحمد جودة - القاهرة -

التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالسيد Umid Shadiev رئيس هيئة السياحة بجمهورية أوزبكستان، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون السياحي بين مصر وأوزبكستان، وذلك خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها الوزير للعاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي المُنعقد تحت عنوان "إعادة تعريف السياحة في عالم متغير".

وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون لزيادة حركة السياحة البينية بين مصر وأوزبكستان وتعزيز الترويج السياحي المشترك للبلدين.

ومن جانبه، أكد رئيس هيئة السياحة بجمهورية أوزبكستان أن مصر تُعد وجهة سياحية متكاملة تجذب مختلف أنواع السائحين من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في أعداد السائحين الأوزبك الوافدين إلى مدينتي شرم الشيخ والقاهرة.



كما وجه الدعوة للوزير للمشاركة في معرض أوزبكستان السياحي الذي سيٌقام خلال الفترة من 27 وحتى 29 نوفمبر القادم، حيث سيُقام أسبوع السياحة لآسيا الوسطى لأول مرة في مدينة سمرقند.

حضر اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، ومحمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا ودول الإشراف التابعة، وإسراء أسامة سكرتير ثاني بالسفارة المصرية لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وبلجيكا ولوكسمبورج.

