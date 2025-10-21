نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الجارحي: استاد الأهلي الحلم الكبير..ولدينا خطة استثمارية طموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد الجارحي، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي فوق السن ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، إن القائمة وضعت رؤية طموحة عنوانها "الاستثمار من أجل الاستدامة"، مشيرًا إلى أن الأهلي نادٍ كبير بحجم إنفاق ضخم، ولذلك ستسعى القائمة إلى تنمية موارد النادي لضمان مستقبله واستمراريته، مع تنفيذ خطة متكاملة لخدمة الأعضاء وتطوير الفروع.

وأضاف أن استاد الأهلي يُعد الحلم الأكبر، ويأتي على رأس أولويات القائمة في الدورة المقبلة، متمنيًا أن يحتفل النادي بخوض أول مباراة عليه قريبًا، مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا من أجل خدمة الجمعية العمومية وجماهير الأهلي، وأن طموحات جميع أفراد القائمة بلا حدود لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء والصعود على منصات التتويج في كل الألعاب.

وأكد الجارحي أن ملف الجمهور يحتل أولوية قصوى في برنامج العمل، من أجل عودته القوية إلى المدرجات لملء الاستاد في كل المباريات، لافتًا إلى أهمية هذه العودة في دعم الفرق وتحقيق الإنجازات.

وتابع: "كان لي الشرف أن يتم اختياري من قبل الكابتن محمود الخطيب أمينًا عامًا لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي ترفع شعار «الأهلي للجميع»، فالأهلي ليس مجرد نادٍ رياضي، بل مؤسسة مجتمعية متكاملة هدفها تقديم خدماتها في كل ربوع مصر".

واختتم حديثه قائلًا: "نحرص دائمًا على تسهيل الإجراءات لأعضاء الجمعية العمومية حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة، ونثق في الإدارة التنفيذية وقدرتها على توفير كل سبل الراحة يوم الانتخابات، الذي يمثل يومًا احتفاليًا وكرنفاليًا في الأهلي، لأن صوت العضو يُعبّر عن الآلاف من جماهير النادي".