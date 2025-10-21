وزير الداخلية يبحث مع نظيره الرواندى تعزيز التعاون الأمنى المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 07:32 مساءً - إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، الدكتورفنسنت بيروتا وزير الداخلية بجمهورية رواندا ، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك ، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى ، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لأكاديمية الشرطة وتطلعه للإستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية الرواندية فى مختلف المجالات الأمنية .

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق ــ وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية بجمهورية رواندا ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الرواندية فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين ، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون و تبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والسيبرانية بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.