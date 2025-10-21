النائب العام يزور مستشفى سرطان الأطفال 57357

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 09:32 مساءً -

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، زيارة إلى مستشفى سرطان الأطفال (57357)، يرافقه لفيف من قيادات النيابة العامة، وكان في استقباله الأستاذ الدكتور/ شريف أبو النجا المدير التنفيذي لمجموعة 57357 ومدير عام المستشفى، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء والأطباء بالمستشفى.

وخلال الزيارة، أجرى النائب العام جولة تفقدية بأقسام المستشفى المختلفة، استمع خلالها إلى شرح من القائمين عليها حول ما تقدمه المؤسسة من خدمات علاجية مجانية للأطفال المرضى بالسرطان.

وقد حرص النائب العام على مصافحة الأطفال المرضى وذويهم، والتحدث إليهم وإلى الأطباء، مثمنًا ما يلمسه الجميع من روح العطاء والتفاني داخل هذا الصرح الإنساني العظيم.

وأكد النائب العام أن ما يشهده هذا المستشفى من إخلاص وعمل دؤوب هو عنوان مضيء لروح مصر الحقيقية التي تنتصر للحياة مهما اشتدت التحديات، مشددًا على أن النيابة العامة تؤمن بأن العدالة لا تكتمل إلا برعاية حقوق الإنسان وحماية أضعف فئاته، وفي مقدمتهم الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية والعطف والأمل.

وفي ختام الزيارة، وجه النائب العام خالص التقدير والامتنان لإدارة المستشفى وكافة العاملين بها، على ما يقدمونه من جهد وإنسانية خالصة، كما ثمن مساهمات المواطنين والمؤسسات الداعمة لهذا الصرح الوطني، مؤكدًا أن النيابة العامة ستظل دائمًا جزءًا من ضمير هذا الوطن، تحمي حقوق أبنائه، وتدعم كل جهد يهدف إلى صون كرامة الإنسان.