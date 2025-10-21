القضاء الإدارى يرفض 45 طعنا ويقبل 3 على الاستبعاد من الترشح لانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض 27 طعنًا، وعدم قبول 14، وبطلان 4، وقبول 3 طعون مقدمة من عدد من المرشحين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأحالت المحكمة فى وقت سابق عددًا من الطعون إلى هيئة المفوضين لإعداد التقارير القانونية بشأنها، والتى انتهت من مراجعتها وأعادتها إلى المحكمة تمهيدًا للفصل فيها بجلسة اليوم.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد انتهت من تلقى الطعون المقدمة من المرشحين عقب غلق باب الترشح، وأصدرت أحكامًا أولية بقبول بعض المرشحين المستبعدين أو استبعاد آخرين، على أن يجوز الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتلقت المحكمة على مدار ثلاثة أيام نحو 40 طعنًا من مختلف المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة، حيث عقدت جلسات عاجلة ومكثفة لسرعة الفصل فى الطعون وفق الجدول الزمنى المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات.

يُذكر أن لجان تلقى طلبات الترشح كانت قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضى فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقى الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة، فيما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات كشوف المرشحين النهائية ورموزهم على النظامين الفردى والقائمة، تمهيدًا لنشرها رسميًا فى الجريدة الرسمية.