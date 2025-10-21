وزير الخارجية يدعو التقدم لامتحانات الوزارة: لدينا عجز فى خريجي الحقوق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 09:32 مساءً - ناشد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، الثلاثاء، خريجي الجامعات في مصر التقدم لامتحانات وزارة الخارجية، موضحا ان جميع الامتحانات تُجرى بنزاهة تامة فالوزارة تختار الكفاءات القادرة على خدمة بلادهم في الخارج، لافتا وجود عجز شديد لدى الوزارة في خريجي الحقوق.

وأكد وزير الخارجية، أنه ينحدر من أسرة بسيطة في محافظة أسيوط في جنوب مصر، مشيرا إلى حصوله على مجموع 90 % في الثانوية العامة حيث جاء ترتيبه الأول على محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن حلمه منذ الصغر أن يشغل منصب سفير لمصر بالالتحاق بوزارة الخارجية.

وأشار وزير الخارجية في لقاء على بودكاست وزارة الخارجية إلى أن حصوله على الترتيب الأول في الثانوية العامة على محافظات الصعيد قد قوبل باحتفاء من محافظ أسيوط آنذاك زكي بدر، مؤكدا أن المحافظة أرسلت مندوبا إلى منزله الذي يقع في حارة بسيطة بمحافظة أسيوط، لافتا إلى حرصه الشديد على القراءة منذ الصغر حيث قرأ كتاب تلخيص الإبريز في تلخيص باريز لـرفاعة الطهطاوي.

أعرب عبد العاطي عن فخره بتكليفه بمنصب وزير خارجية مصر وثقة القيادة السياسية، مشيرا إلى أن عناية الله أنقذت الدولة المصرية عقب أحداث 2011 ولم تدخل في نفق مظلم مثلما حدث في دول كسوريا وليبيا.

وحول عدد ساعات العمل يوميا، أكد وزير الخارجية أن يومه يبدأ على تمام السابعة والنصف أو الثامنة صباحا وينتهي على تمام الحادية عشرة مساء، موضحا أن رأس الدولة يتحمل مسئوليات، وتحديات كبيرة تواجه مصر من تواجد ملايين اللاجئين وتحديات أخرى منها ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان وجنوب السودان وكذلك الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والبحر الأحمر.

وشدد وزير الخارجية على عدم وجود أي حلول عسكرية لأي أزمات وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا، مؤكدا إمكانية إدارة الصراعات بأدوات سياسية أو اقتصادية بعيدا عن الأداة العسكرية الأشد فتكا.

وفي مبادرة جديدة تهدف إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب العمل الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، واستعراض ما تقوم به الوزارة من مهام وأنشطة وبرامج لخدمة المصالح الوطنية والمواطنين المصريين في الداخل والخارج، وشرح محددات السياسة الخارجية المصرية وتحدياتها؛ أطلقت وزارة الخارجية بودكاست بعنوان “دبلوكاست Diplocast”، يشكل منصة رقمية جديدة تتيح لمسؤولي وأعضاء الوزارة استعراض الدور الحيوي الذي تضطلع به الدبلوماسية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي في دعم المصالح الوطنية. كما يتناول البودكاست التجارب الحياتية والمهنية للدبلوماسيين المصريين ويكشف عن جوانب مختلفة من العمل الدبلوماسي.

شارك فى الحلقة الأولى من “دبلوكاست” د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في حوار خاص مع الإعلامي رامي رضوان، يتناول خلاله أبرز محطات مسيرته الدبلوماسية وتجربته الشخصية في العمل الدبلوماسي.

كما يتطرق الحوار في الجزء الأخير إلى عدد من الملفات الخارجية.